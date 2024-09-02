Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Eylül Toplantısı Başladı

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantılar başladı. Toplantının ilk gününde 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışının ardından yoklama yapıldı ve ilk gündem maddesi olarak, İl Özel İdaresi'nin zorunlu ihtiyaçlarına yönelik harcama kalemlerinde, 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi'nde ayrılan ödeneklerin yetersiz kalmasından dolayı ek ödenek düzenlenmesi konusu ele alındı. Meclis üyeleri, bu projelerin sürdürülebilirliği için gerekli ek ödeneklerin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca il genelindeki 421 köyde bulunan içme suyu tesislerinin pompa arızalarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde giderilmesi amacıyla araç üstü derin kuyu dalgıç pompa sökme vinci alınması konusu görüşüldü.

Toplantı, gündemde yer alan maddelerin karara bağlanmasının ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR