Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, MSÜ sınavına girecek öğrencilere motivasyon etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, MSÜ sınavına girecek öğrencilere motivasyon etkinliği düzenledi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, MSÜ sınavına girecek öğrencilere motivasyon etkinliği düzenledi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek öğrencilere yönelik düzenlenen motivasyon etkinliğine katılarak onlarla sohbet etti ve başarılar diledi. Sünnetci ve beraberindeki Şube Müdürü Hayati Duman, öğrencilerle kahvaltı programı düzenledi ve onlara destek verdi. Ayrıca, masa tenisi oynayarak öğrencilerin stres atmalarına yardımcı oldular.

01.03.2024 10:50  Güncelleme: 10:51
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına girecek öğrencilere yönelik düzenlenen motivasyon etkinliğine katılarak onlarla sohbet etti, başarılar diledi.

Sünnetci'ye Şube Müdürü Hayati Duman da eşlik etti. Atatürk Anadolu Lisesinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınavına girecek 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik motivasyon kahvaltı programı düzenlendi. Okul idarecilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sünnetci, 12'inci sınıf öğrencileri ile tek tek görüşerek istek ve taleplerini dinledi ve hafta sonu yapılacak olan MSÜ sınavlarında öğrencilerine başarılar diledi. Sünnetci ve Duman kahvaltı etkinliğinin ardından öğrencilerle masa tenisi oynayarak stres atmalarına yardımcı oldu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, MSÜ sınavına girecek öğrencilere motivasyon etkinliği düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, MSÜ sınavına girecek öğrencilere motivasyon etkinliği düzenledi - Son Dakika
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