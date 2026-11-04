Afyonkarahisar İl Müftüsü Çelik, Engelsiz Kur'an Kursu'nda tilavet vurgusu yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Çelik, Engelsiz Kur'an Kursu'nda tilavet vurgusu yaptı

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Afyonkarahisar İl Müftüsü Çelik, Engelsiz Kur\'an Kursu\'nda tilavet vurgusu yaptı
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, Engelsiz Kur'an Kursu'nda düzenlenen Ta'lim ve Tashih-i Hurüf kursunu ziyaret etti. Çelik, kursiyerlerle sohbet ederek Kur'an'ın tilavet kurallarına uygun okunmasının önemine dikkat çekti.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, müftülük bünyesinde Engelsiz Kur'an Kursu'nda düzenlenen "Ta'lim ve Tashih-i Hurüf" kursunu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kursun içeriği hakkında yetkililerden bilgi alan Müftü Çelik, kursiyerlerle de bir süre sohbet ederek eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun ve tilavet kurallarına riayet edilerek okunmasının önemine dikkat çeken Çelik, kursiyerlere ve eğitmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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