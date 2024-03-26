Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Gençlik Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kamil Miras KYK Yurdu'nda düzenlenen iftara katıldı. İftar öncesinde Osmanlı Camii'nde vaaz veren İmamoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Valiliği tarafından düzenlenen Ramazan Şenliği ve çocuk çadırını ziyaret etti. İmamoğlu ve Kasapoğlu, çadır ziyaretçileriyle yakından ilgilenerek herkese 'hayırlı ramazanlar' dileklerinde bulundu.

26.03.2024 11:57
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, iftarını üniversite öğrencileri ile birlikte yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birlikte Kamil Miras KYK Yurdunda öğrencilerle yapılan iftara katıldı. Teravih namazı öncesi Osmanlı Camii'nde vaaz etti. Daha sonra Zafer Meydanındaki Afyonkarahisar Valiliğinin düzenlediği Ramazan Şenliğini ve 4-6 yaş çadırını ziyaret etti. İmamoğlu ve Kasapoğlu çadır ziyaretçileri ile yakından ilgilenerek, herkese 'hayırlı ramazanlar' dileklerinde bulundular. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı - Son Dakika
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