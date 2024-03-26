Afyonkarahisar İl Müftüsü ve Gençlik Spor İl Müdürü Üniversite Öğrencileriyle İftar Yaptı

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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, iftarını üniversite öğrencileri ile birlikte yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birlikte Kamil Miras KYK Yurdunda öğrencilerle yapılan iftara katıldı. Teravih namazı öncesi Osmanlı Camii'nde vaaz etti. Daha sonra Zafer Meydanındaki Afyonkarahisar Valiliğinin düzenlediği Ramazan Şenliğini ve 4-6 yaş çadırını ziyaret etti. İmamoğlu ve Kasapoğlu çadır ziyaretçileri ile yakından ilgilenerek, herkese 'hayırlı ramazanlar' dileklerinde bulundular. - AFYONKARAHİSAR