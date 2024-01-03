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Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, yerel seçimler için hafta sonları da çalışacak - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, yerel seçimler için hafta sonları da çalışacak

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla 4-17 Ocak 2024 tarihleri arasında hafta sonları da çalışacak. Yapılan açıklamada, adres kayıt işlemleri ve kayıt düzeltme için Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında 18 ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, yerel seçimler için hafta sonları da çalışacak
03.01.2024 - 11:53,
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Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla kurumun 4-17 Ocak 2024 tarihleri arasında hafta sonları da çalışacağı kaydedildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimlerin 31 Mart Pazar günü yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve

Esaslarına Dair Genelgesi çerçevesinde işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımız tarafından adres kayıt işlemleri ve kayıt düzeltme yapılabilmesi için 4-17 Ocak 2024 tarihleri arasında Cumartesi

ve Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Müdürlüğümüze bağlı bulunan 18 ilçe nüfus

müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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