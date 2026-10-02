Afyonkarahisar\'ın 257 metrelik Anadolu Sofrası Guinness\'e girdi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen VIII. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde bine yakın yemekle 257 metre uzunluğunda kurulan 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" Guinness Rekorları Kitabına girdi.

Bu yılki Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde kurulan ve 81 kentin yemeklerinin buluştuğu 257 metre uzunluğundaki 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" ile Guinness rekoru denemesi yapıldı. Etkinlikte 81 kentin bine yakın yemeğinin tek sofrada buluştuğu 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası" kuruldu. Türkiye'nin damak çatlatan bir birinden güzel lezzetlerinin aynı sofrada beğeniye sunulduğu etkinlikte Guinness gözlemcileri yaptıkları inceleme sonrası kararını vererek, 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası'nı tescilledi.

Etkinliğin sonunda Guinness Dünya Rekorları (Guinness World Records) Türkiye Temsilcisi ve resmi hakemi Şeyda Subaşı Gemici tescil belgesini Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ile Belediye Başkanı Burcu Köksal'a verdi.

Afyonkarahisar 'Dünyanın En Uzun Lokumu' ve 'Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası'nın ardından 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası' ile adını bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.