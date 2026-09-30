Afyonkarahisar\'ın Çobanlar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde gıda denetimi yapıldı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik resmi kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personellerince yapılan denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu, hijyen ve muhafaza şartları ile gıda ürünlerinin belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol edildi. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde gerçekleştirilen kontrollerde tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanmasına yönelik gerekli incelemeler yapıldı.