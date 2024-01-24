Afyonkarahisar\'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Şafak Köse göreve başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Şafak Köse kurumdaki görevine başladı.

21 Eylül 2022'de Şuhut Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Pratisyen Hekim Dr. Şafak Köse, Sağlık Bakanlığı tarafından Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atandı. Köse kurumdaki görevine başlarken, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR