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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Şafak Köse göreve başladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Şafak Köse göreve başladı

21 Eylül 2022'de Şuhut Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Pratisyen Hekim Dr. Şafak Köse, Sağlık Bakanlığı tarafından Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atandı. Köse kurumdaki görevine başlarken, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar\'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Şafak Köse göreve başladı
24.01.2024 - 11:31,  Güncelleme: 11:35
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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Şafak Köse kurumdaki görevine başladı.

21 Eylül 2022'de Şuhut Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Pratisyen Hekim Dr. Şafak Köse, Sağlık Bakanlığı tarafından Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atandı. Köse kurumdaki görevine başlarken, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Şafak Köse göreve başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Şafak Köse göreve başladı - Son Dakika
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