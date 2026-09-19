Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyü'nde cami törenle ibadete açıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyü'nde cami törenle ibadete açıldı

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Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyü\'nde cami törenle ibadete açıldı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyü'nde hayırsever destekleri ve vatandaş katkılarıyla kısa sürede tamamlanan cami, törenle ibadete açıldı. Açılışa Kaymakam, milletvekili, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı; ilk namaz yeni camide kılındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyü'nde yapımı kısa sürede tamamlanan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Şuhut'un Başören Köyü'nde hayırseverlerin destekleri ve vatandaşların katkılarıyla yapımı tamamlanan Başören Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Camii açılış programına Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, Şuhut İlçe Müftüsü Ali Güney başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında, caminin yapımında emeği ve katkısı bulunan hayırseverlere teşekkür edilirken, Başören Camii'nin köy halkının ibadet ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışmaya da katkı sunacağı ifade edildi.

Kısa sürede tamamlanarak ibadete kazandırılan caminin açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Programın ardından vatandaşlar ilk namazı yeni camide kılmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İHA
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