Afyonkarahisar kar yağışı sonrası beyaza büründü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kar yağışı sonrası kent merkezi ile birlikte ilçeler beyaza büründü.

Kentte yağan kar sonrası yaklaşık 3 santimetrelik bir örtü oluşurken, kar yağışı soğuk havayı da beraberinde getirdi. Yağan kar sonrası evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası kentte ulaşımda herhangi bir aksamaya neden olmazken, kar yağışı ile birlikte alarma geçen belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri yaptıkları çalışmalar ile yolları açık tuttu. Kentte gün boyu yağış beklenmiyor.