Afyonkarahisar Kent Orman'ında ekipler çöp temizliği yaptı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Kent Orman'ında ekipler çöp temizliği yaptı

23.03.2022 16:23

Afyonkarahisar Kent Orman'ında ekipler çöp temizliği yaptıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Orman İşletme Müdür Mustafa Gökhan Us, orman temizlik çalışmasında yaptığı konuşmada, ormanların değerinin geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlarla daha iyi anlaşıldığını kaydederek, "Ülkemiz, devletimiz...

Afyonkarahisar Kent Orman'ında ekipler çöp temizliği yaptı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar Orman İşletme Müdür Mustafa Gökhan Us, orman temizlik çalışmasında yaptığı konuşmada, ormanların değerinin geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlarla daha iyi anlaşıldığını kaydederek, "Ülkemiz, devletimiz için ormanların çok önemli olduğunu gördük" dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü, UMKE, Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanları 21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Kent Orman'ında temizlik yaptı. Kent merkezinde bulunan ve vatandaşların özellikle yaz aylarında uğrak noktalarından olan Kent Orman'ında ekipler temizlik yaptı. Yaklaşık 20 hektarlık alanda gün boyu temizlik yapan ekipler, vatandaşlara ormanları temiz tutalım çağrısında bulundu.

"Ormanlar bizler için oksijen kaynağıdır"

Orman İşletme Müdür Mustafa Gökhan US yaptığı açıklamada, ormanların temiz olması konusuna değinerek şöyle konuştu: "21 Mart Ormancılık Haftası bizler için çok önemlidir. Ormanların değerini geçen sene yangınlarla birlikte bir kere daha gördük. Ormanlar bizler için oksijen kaynağıdır. Ülkemiz, devletimiz için ormanların çok önemli olduğunu gördük. 21 Mart Ormancılık Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak adına OEDAŞ, AKUT ve AFDOS'dan ekiplerimiz ile birlikte doğayı temizleme etkinliği yapalım diye düşündük. Yaklaşık 20 hektar 200 dönümlük bir alanda temizli yaptık. Burası bizim Kent Ormanımız mesire yerimiz insanların çok sıklıkla kullandığı bir mevki. Doğanın özellikle temiz kalması bizler için çok önemli. Su kaynaklarımız ve oksijen kaynağımız buradan sağlanıyor. Oksijen ve su kaynağımızın temiz olması adına bu farkındalığı oluşturmak için çalışıyoruz."

"4 ilimizde eş zamanlık temizlik yaptık"

OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Cafer Demir ise Afyonkarahisar'da 21 Mart tarihinde farkındalık oluşturmak adına temizlik planladıklarını ifade ederek, "Gökhan müdürümüzden destek istedik. O da sağ olsun bize ziyadesiyle destek oldu. Şuanda Afyon başta olmak üzere Bilecik, Eskişehir ve Uşak'ta bu çalışmayı yapıyoruz" dedi.

Temizlik etkinliğine katılan ekipler, bu tip faaliyetlerin devam etmesini istedi.

Afyonkarahisar Kent Orman'ında ekipler çöp temizliği yaptı
Afyonkarahisar Kent Orman'ında ekipler çöp temizliği yaptı
Afyonkarahisar Kent Orman'ında ekipler çöp temizliği yaptı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Kent Orman'ında ekipler çöp temizliği yaptı - Son Dakika


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