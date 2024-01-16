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Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde velilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde velilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi

Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi ile öğrenci velileri kötü alışkanlıklara karşı daha bilinçli olmayı hedefliyor. Veliler seminerde çocuklarının zararlı alışkanlıklardan uzak durması için önemli bilgiler edindi ve merak ettikleri soruları İl Jandarma Komutanlığı personeline sordu.

Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde velilere \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' eğitimi verildi
16.01.2024 - 10:21,
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Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde velilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle öğrenci velilerinin kötü alışkanlıklara karşı daha bilinçli olması hedefleniyor. Velilerin dikkatle takip ettiği seminer sonunda, İl Jandarma Komutanlığı personelince merak edilen sorular yanıtlandı. Eğitim çalışmasında çocukların özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için neler yapılması gerektiği konusunda velilere önemli bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde velilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde velilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi - Son Dakika
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