Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticileri Bilgilendiriyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticileri Bilgilendiriyor

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticileri Bilgilendiriyor

Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gece toplantılarıyla üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor. Düzağaç beldesinde gerçekleşen toplantıda, Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, ÇKS Yönetmeliği, Aşılama Çalışmaları, Kooperatif Üyesi Çiftçilere Su Kullanım Hizmet Bedeli Desteklemeleri ve Tarla Faresi Mücadelesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerin devam edeceği belirtiliyor.

23.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gece toplantılarıyla üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor.

Sinanpaşa'ya bağlı Düzağaç beldesinde İlçe Müdürü Onur Bostancı ve teknik personellerin katılımıyla üreticilerle buluşup talepleri dinlendi. 'Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, ÇKS Yönetmeliği, Aşılama Çalışmaları, Kooperatif Üyesi Çiftçilere Su Kullanım Hizmet Bedeli Desteklemeleri, Tarla Faresi Mücadelesi' hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerin devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Üreticileri Bilgilendiriyor - Son Dakika

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