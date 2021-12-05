Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu - Son Dakika

- Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu

Sis sürücülere zor anlar yaşattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar'da aşırı sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, öğle saatlerine kadar görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Konya karayollarının kavşak noktasında bulanan Afyonkarahisar'daki yollarda ulaşım kontrollü bir şekilde devam ederken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.