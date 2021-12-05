Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu - Son Dakika

- Afyonkarahisar sisli hava etkili oldu
Sis sürücülere zor anlar yaşattı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da aşırı sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Afyonkarahisar'da aşırı sis hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sisli hava, öğle saatlerine kadar görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya, Konya karayollarının kavşak noktasında bulanan Afyonkarahisar'daki yollarda ulaşım kontrollü bir şekilde devam ederken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: İHA
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