Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meralara korunga tohumu dağıttı

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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından meralarda kullanılmak üzere bin 80 kilogram korunga tohumu dağıtıldı.

Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' devam ediyor. Proje çerçevesinde Balçıkhisar, Atlıhisar, Güneytepe ve Aydın köylerinde bulunan meralar için çiftçilere bin 80 kilogram korunga tohumu muhtarlıklara teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR