Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Şuhut Kaymakamlığı makamında düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, kış mevsiminde olumsuz hava şartlarına karşı alınması planlanan tedbirler ele alındı. Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları sebebiyle yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi bakımından önem taşıyan toplantıda, ilçede yürütülecek kış hazırlıkları değerlendirildi. Vatandaşların kış mevsimini güvenli ve huzurlu biçimde geçirmelerine yönelik yapılan toplantıda, ilgili kurumların alacağı tedbirler görüşüldü.