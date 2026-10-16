Afyonkarahisar Sultandağı\'nda SYDV yardım taleplerini karara bağladı

Afyonkarahisar Sultandağı'nda SYDV yardım taleplerini karara bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Sultandağı'nda SYDV toplantısı, Kaymakam Muhammet Çınarka başkanlığında yapıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ayni ve nakdi yardım talepleri karara bağlandı; vakfın önümüzdeki dönem çalışmaları ele alındı ve desteklerin verimli ulaştırılması hedefleniyor.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyet Toplantısı, Kaymakam Muhammet Çınarka başkanlığında gerçekleştirildi.
Sultandağı Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıya, Kaymakam Muhammet Çınarka'nın yanı sıra vakıf mütevelli heyeti üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sürdürülen ayni ve nakdi yardım talepleri görüşülerek karara bağlandı. Vakfın önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve projelerinin de ele alındığı birleşimde, sosyal desteklerin en verimli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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