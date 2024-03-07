Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapılıyor

Afyonkarahisar\'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapılıyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bolvadin ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmaktadır. Ayrıca, yeni doğan buzağılara kulak küpesi takılmakta ve dişi buzağılara brusella aşısı yapılmaktadır.

07.03.2024 10:59
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlara aşılama kampanyası çerçevesinde şap aşısı yapmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bolvadin ilçesinde aşılama ve küpeleme çalışmaları yapıldı. Ekipler sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Hayvan Sağlığı ekiplerimizce yoğun ve özverili bir şekilde saha çalışmalarımız devam etmektedir. Büyükbaş hayvanlara aşılama kampanyası kapsamında şap aşısı yapılmaktadır. Ayrıca yeni doğan buzağılara kulak küpesi takılmakta ve dişi buzağılara da brusella aşısı yapılmaktadır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Yapılıyor - Son Dakika
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