Afyonkarahisar yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girdi

08.03.2022 09:17
Afyonkarahisar yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girdi

Yapılan meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar yeni bir yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girdi.

Yapılan meteorolojik tahminlere göre, Afyonkarahisar yeni bir yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girdi.

Meteorolojiden alınan verilere göre, kentin hafta boyunca yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına gireceği, sıcaklıkların ise hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Mevsim normallerine yakın derecelerde seyreden sıcaklıklarının yeni yağışlı hava dalgası ile düşeceği kaydedildi. Yapılan değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağışının beklendiği, yağışın yarın ise kar şeklinde devam edeceği belirtildi. Kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam edeceği ve sıcaklıkların ise eksi 10 derecelere kadar düşmesi tahmin ediliyor. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500

Karahisar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girdi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:04:28. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement