Afyonkarahisarlı kadınlar yöresel kıyafetler dikiyor

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Afyonkarahisarlı kadınlar yörelerinin rengarenk kıyafetlerini dikiyor

Evinin bir odasına atölyeye çeviren kadın 15 kadına istihdam sağlıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde ev hanımı Esma Söğüt tarafından kurulan pullu sıkma atölyesinde yaklaşık 15 kadın yöresel kıyafet dikerek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Evinin bir odasında bölgenin yöresel kıyafetlerini dikmeyen başlayan Esma Söğüt, siparişlerin çoğalmasıyla birlikte evinin bahçesine eşinin desteğiyle atölye yaptı. Burada yörenin kadınları ile elbirliği ile çalışmaya başlayan Esma Söğüt şimdilerde yurtdışından dahi sipariş alıyor. El emeği göz nuru ile hazırlanan rengarenk yöre kıyafetleri atölyesinde küçük çocuklarda çırak olarak bulunuyor. Dikiş nakış ustası Söğüt yaptığı açıklamada, "Bu bizim asırlardır gelinlerimizin, kızlarımızın giydiği yöresel kıyafetimizdir. Kızlarımıza nişanlılarımıza evlilerimize hepsine yapıyoruz. Bütün Afyon çevresine yapıyoruz hatta yurtdışına bile açıldık. Artık büyüyoruz. 25 yılıdır yapıyorum. Evimin bir odasında yapıyorduk. Bir tane iki tane derken evimin odasına sığmamaya başladı. Eşim de, 'böyle olmayacak' dedi, destekleriyle burayı yaptık. Burada çalışmaktayız. 1-2-3 derken 15 tane çalışanım oldu. Beraber devam etmekteyiz. Talep güzel, bir ürünü yaklaşık bir buçuk ayda işleyip teslim ediyoruz. Çok emek isteyen bir iş." Öte yandan Söğüt, bu işi nesilden nesile aktarmak için çalıştıklarını ifade ederek konuşmasını tamamladı.