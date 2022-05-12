Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı - Son Dakika
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Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı

12.05.2022 23:04

Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı Sinop'ta yürütülen Meydan Projesi kapsamında Millet Bahçesi olarak belirlenen ağaçlık alana dökülen beton, bazı çevrecileri kızdırdı.

Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı

SİNOP - Sinop'ta yürütülen Meydan Projesi kapsamında Millet Bahçesi olarak belirlenen ağaçlık alana dökülen beton, bazı çevrecileri kızdırdı. Keserle betonu kıran çevreciyi polis ikna etmeye çalıştı, Sinop Valisi'nin olaya müdahale etmesiyle sorun çözüme kavuştu.

Sinop Uğur Mumcu Meydanı üzerindeki eski şehir kulübünün bulunduğu ağaçlık alanda, Meydan Projesi kapsamında düzenlemeler yapılmaya başlandı. Müteahhit firmanın ağaçların çevresine beton dökmesi, bazı çevrecileri kızdırdı. Sinop Çevre Dostları Dernek Başkanı Hale Oğuz, evinden getirdiği keserle, ağacın çevresine dökülen betonu kırmaya çalıştı. Bu sırada çevreci kadın ile firma görevlisi arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Oğuz'u ikna etmeye çabaladı. Ağaçların çevresinde nefes alacak kadar yer bırakılmadığını ileri süren Hale Oğuz ve çevreciler, ilgili yerlere başvuracaklarını ve ağaçları betonla çevrelemenin doğru olmadığını savundu. Ağaçların etrafına yeni beton döküldüğünü gören Oğuz, keser ile gelerek dökülen betonu kendisinin kırdığını polise söyledi.

Kendisine durumun bildirildiği Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, bölgeye gelerek inceleme yaptı ve firma yetkilisine "Betonu daha geriden bırakın, boşluk bırakın" dedi. Görevli de ağacın kök boğazının daha aşağıda olduğunu söyledi. Vali Karaömeroğlu ise "Ağaç güzellik veriyor zaten, ağaçsız park olur mu? Bu kadar beton olmaz. Daha geniş yapın, geniş alan bırakın" diyerek tartışmayı tatlıya bağladı.

Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı
Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı
Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı
Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı

YORUMLAR
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Polis, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı - Son Dakika


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