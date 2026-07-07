Ağaçlar İçin Elektrik Kesildi İddiası

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Sefer TALAY

(BALIKESİR) -

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Murat Narin, işletmesinin çevresindeki ağaçların kesilmesine karşı çıktığı için elektriğinin kesildiğini iddia etti. UEDAŞ ise kesintinin ağaçlardan değil, mevcut trafonun can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması nedeniyle yapıldığını açıkladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytinyağı fabrikası ve PVC doğrama atölyesi işleten Murat Narin, işletmesinin çevresindeki ağaçların kesilmesine karşı çıkmasının ardından elektriğinin kesildiğini iddia etti. Yaklaşık bir haftadır elektriksiz olduklarını belirten Narin, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

UEDAŞ yetkilileri ise elektrik kesintisinin ağaçlardan kaynaklanmadığını belirterek, mevcut trafonun can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu için enerjinin kesildiğini bildirdi.

Murat Narin, yaklaşık 30 yıl önce diktiği ağaçların bölgedeki tek yeşil alan olduğunu ve üzerlerinde kumru yuvaları bulunduğunu söyledi. Fabrikasını 1998 yılında kurduğunu belirten Narin, elektrik kesintisi nedeniyle üretim yapamadıklarını dile getirdi. Narin, şöyle konuştu:

"Burada Türkiye'nin ilk çekirdeksiz zeytinyağını üretiyoruz. Bir bölümünde de PVC ve ahşap doğrama işi yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta perşembe günü elektriğimiz UEDAŞ tarafından kesildi. Gerekçe olarak elektrik tellerinin ağaçların arasında kaldığı söylendi. Ağaçları kesmek istediler, ancak biz kesilmesini istemiyoruz. Bu ağaçlarda kumru yuvaları ve yavrular var. Bölgedeki tek yeşil doku bu ağaçlar. Elektrik direkleri, biz fabrikayı yaptıktan yıllar sonra dikildi. Üstelik bu direklerden şu anda elektrik kullanan da yok. Biz elektriğimizi kendi kurduğumuz trafodan alıyoruz."

Sorunun farklı yöntemlerle çözülebileceğini savunan Narin, "Bugünkü teknolojiyle izolasyonlu kablolar kullanılabilir, kablolar yer altına alınabilir ya da yolun karşı tarafına taşınabilir. Orası tamamen boş. Komşularımız da araçlarını bu ağaçların gölgesine park ediyor" dedi.

Elektriklerinin hukuka aykırı şekilde kesildiğini iddia eden Narin, "Sekiz gündür elektriğimiz yok. Elektrik kesildikten sonra sözlü olarak savcılığa başvurdum, 'Konu bizi ilgilendirmiyor' denildi. Kaymakamlığa gittim. Kaymakam Bey telefon ederek elektriğin bağlanmasını istedi ancak elektriğimiz hala verilmedi. Burası bizim ekmek teknemiz. Çaresiz kaldık" ifadelerini kullandı.