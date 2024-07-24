AGAD Başkanı İbrahim Aslan, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılış Günüyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

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Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılış Günüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın bayramı olarak da bilinen 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 116'ıncı yılını kutlayan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, basın özgürlüğünün önündeki zorluk ve engeller kalkmadıkça 24 Temmuzlar gazeteciler için bir bayram değil, dayanışma ve mücadele günü olacaktır sözlerini vurguladı.

Gazetecilerin sansürün karılışını kutlayamadığını işaret eden Başkan Aslan, "Basında sansürün kaldırılışının bu sene 116. Yıldönümü. Demokratik bir toplumun gelişmesi için bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip tamamen özgür medya kuruluşlarına ihtiyacımız olduğu kadar bu kuruluşlarda cesurca görevini yapan gazetecilere de ihtiyacımız vardır. Bugün gazeteciler ve basın bayramı gibi çeşitli adlarla anılsa da özü basında sansürün kaldırılış günüdür. Ancak basın özgürlüğünün önündeki zorluk ve engeller kalkmadıkça 24 Temmuzlar gazeteciler için bir bayram değil, dayanışma ve mücadele günü olacaktır.

Gelişmiş ülkelerde önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın kuruluşları ve gazeteciler, demokrasinin temel unsuru ve güvencesi olmuşlardır. Demokrasinin tehdit altında olduğu, vesayetin hüküm sürdüğü bir ortamda, basın özgürlüğünden, ifade hürriyetinden ve sağlıklı bir medya işleyişinden bahsetmek mümkün değildir. Hükumetler, yerel yönetimler demokrasimizin standartlarının yükselmesi ve basın mensuplarımızın daha özgür bir ortamda mesleklerini icra edebilmeleri için yoğun çaba göstermelidirler. Hiçbir basın mensubunun mesleki faaliyetleri dolayısıyla baskı görmesine, bu baskılar yoluyla basın özgürlüğünün tehdit edilmesine müsaade edilmemeli. Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümünde, gelişmiş demokrasilerde ifade, haber alma ve eleştirme özgürlüğünün yanı sıra, özgür, tarafsız, sorumlu ve sağduyulu basın organlarının varlığı da hayati bir önem taşımaktadır. Sansürle mücadele herkese düşen bir sorumluluktur. Sansür demokrasilerin bir ayıbıdır. Sansür, halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkının önündeki engeldir. Bugün basın çalışanlarının çalışma şartlarındaki zorlukları anlamak ve onlara saygı duymak amacı ile ortaya çıkan ve kutlanan bir gündür. Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, basına ve basın çalışanlarına güç, kuvvet ve başarılar diliyorum, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın çalışanlarını saygıyla anıyorum, basın camiamızın bu özel gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN