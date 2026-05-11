Ağar'dan Otoyol Çıkışı

11.05.2026 15:22
Yol-iş Sendikası Başkanı Ağar, otoyolların devlet tarafından işletilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) - Türkiye Yol-iş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, "Otoyollar milletin vergileriyle yapıldı, krediler için bütçeden büyük ödemeler gerçekleştirildi, geçiş garantileri ortada. Birçok kamu kuruluşu 'zarar ediyor' denilerek özelleştirildi. Peki alanlar nasıl kar ediyor? Eğer özel sektör kar ediyorsa devlet de edebilir. Özel sektör kazanacağına devlet kazansın" dedi.

Ağar, Türkiye Yol-iş Sendikası Trabzon 1 Nolu Şubesi'nin bir oteldeki 13. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Ağar, burada yaptığı konuşmada, "hükümetin köprü ve otoyolların işletme haklarını devrinin" söz konusu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Otoyollar milletin vergileriyle yapıldı, krediler için bütçeden büyük ödemeler gerçekleştirildi ve geçiş garantileri ortada, birçok kamu kuruluşu 'zarar ediyor' denilerek özelleştirildi. Peki alanlar nasıl kar ediyor? Eğer özel sektör kar ediyorsa devlet de edebilir. Kendi malımızı kendimiz işletelim, otoyollar altın yumurtlayan tavuk gibidir. Niye bu geliri özel sektöre bırakalım? Özel sektör kazanacağına devlet kazansın" dedi."

Genel kurulda yapılan seçimlerde Ali Faiz bir kez daha şube başkanlığı görevine getirildi. Şube Yönetim Kurulu ise Ahmet Nuroğlu, Gündoğdu Mersinli, Yusuf Aydemir ve Suat Seyis'ten oluştu.

Kaynak: ANKA

