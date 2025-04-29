AGC Başkanı Erman Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı

AGC Başkanı Çetin, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin bugün sabah saatlerinde spor yaptığı esnada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çetin'in ani ölümü ailesini, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Sevenleri son yolculuğuna uğurladı

Başkan Çetin'in cenazesi Aydın Gazeteciler Cemiyeti önünde yapılan duanın ardından Beycamii'ne getirildi. Kalbine yenik düşen AGC Başkanı Çetin, Aydın Bey Camii'nde İkindi Namazı'na müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çine Kahramanlar Mahallesi Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğunu uğurlandı. Cenazede oğlunun tabutunun başında güçlükle duran baba Sadettin Çetin, taziyeleri kabul etti. Cenazeye aile yakınları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olgaç, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.