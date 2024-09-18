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Ağın Kadınları Kooperatifte Buluştu

Ağın Kadınları Kooperatifte Buluştu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 22 kadın, kooperatif kurarak yöresel ürünler üretiyor ve sosyalleşiyor.

18.09.2024 10:27
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir araya gelen 22 kadın, kurdukları kooperatifte hem sosyalleşiyor hem de ürettikleri yöresel ürünleri satarak ekonomilerine katkı sağlıyor.

Elazığ'ın en küçük ilçesindeki Ağın'da kadınlar, boş zamanlarını değerlendirmek ve yaptıkları yöresel ürünleri daha kolay satmak için bir araya gelerek kooperatif kurdu. 5 yıl önce kurulan Ağın Kadın Kooperatifi'nde 22 kadın canla başla çalışıyor. İlçede sosyal aktivite alanı olmadığı için kooperatif sayesinde sosyalleşen kadınlar, evde yaptıkları yöresel ürünleri hep birlikte yapıyor. Yapılan ürünleri kooperatif aracılığıyla satan kadınlar, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini yansıtan kadınlar, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağın'ın en küçük ilçe olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Samiye Genç, "İlçenin bin 800 nüfusu var. Burada biz 22 kadın arkadaşımız aktif çalışıyoruz. Arkadaşlarımız erişte kesiyor. Kooperatif 2019 yılında kuruldu. Herkes bir yöresel ürün yapardı ama pazar bulamıyorlardı. Ağın'a gelen misafirlerimiz de alacaklarını belli bir merkezde bulamıyorlardı. O nedenle biz bir araya geldik ve kooperatifimizi kurduk. Üretim yapıyoruz, tedarikçilerimiz var. Kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlamış oluyor. Bir yerlere ait olmanın keyfini yaşıyorlar. Birlikte çalışmanın, üretmenin ve kazanmanın keyfine varıyorlar. Bu kadınlarımız için de bir sosyalleşme oldu. Burası küçük bir ilçe olduğu için sosyal bir faaliyetimiz yok. Bu sosyalleşme bizim için çok önemli oluyor. Tabii ki aile bütçesine katkı da iyi oluyor. Hepimizin kendine öz güveni geldi. Birlikte paylaşmak çok güzel, onu anladım ve böyle devam ediyoruz" dedi.

"Ailemize de katkıda bulunuyoruz"

Kadınlardan Saadet Güler, "Kooperatifin üyelerindenim. Samiye Hanım bizleri toparladı. Arkadaşlarla güzel vakit geçiriyoruz. Eğlenerek çalışıyoruz. Birlik beraberliğimiz çok güzel. Yaptığımız ürünleri satarak ailemize de katkıda bulunuyoruz. Yapılan ürünleri değerlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Burada sosyalleşiyoruz"

Nural Korkmaz ise, "Emeklilikten sonra benim için burası iyi oldu. Arkadaşların çoğunu tanımıyordum ve tanıştım. Burada sosyalleşiyoruz. Ben de elimden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyorum. Emekli ziraat mühendisiyim. 77 yaşındayım. Aynı zamanda ekonomimize katkı sağlıyoruz. Benim için daha çok sosyalleşme yönünden iyi oldu" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kadın, Yerel, Ağın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağın Kadınları Kooperatifte Buluştu - Son Dakika

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