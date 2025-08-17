Ağır Çantalar Çocuk Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
Ağır Çantalar Çocuk Sağlığını Tehdit Ediyor

Ağır Çantalar Çocuk Sağlığını Tehdit Ediyor
17.08.2025 14:03
Op. Dr. Nar, ağır okul çantalarının çocuklarda duruş bozuklukları ve ağrılara neden olduğunu uyardı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, ağır okul çantalarının çocuklarda duruş bozuklukları, sırt ve bel ağrıları gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, velilere uyarılarda bulundu.

Okulların açılmasına az bir süre kala uzmanlar, özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerde eylül ve ekim aylarında sırt ağrısı şikayetlerinde artış yaşandığını ifade ediyor. Ağır çantaların minik bedenlerde duruş bozukluğu, sırt ve bel ağrısı gibi sorunlara yol açtığını vurgulayan Op. Dr. Nar, velilere çanta seçimi ve taşıma konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Nar, "Okul çantalarının ağırlığı ideal olarak 5 kilogramı geçmemeli. Kesinlikle 8 kilogramın üzerine çıkmamalı. Ne yazık ki bazı durumlarda bu ağırlık 10 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu durum, minik bedenlerin omurga sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor" dedi.

Doğru çanta seçimi şart

Nar, çanta seçiminde ergonomik tasarımın öncelikli olması gerektiğini belirterek, "Çift askılı, çok bölmeli ve omuz destekli çantalar tercih edilmeli. Askıların omuzlarda doğru yerleşmesi, yükün dengeli dağılması ve mümkünse göğüste sabitleme kemeri kullanılması çok önemli. Yanlış çanta kullanımı skolyoz, kamburluk, boyun, sırt ve bel ağrılarına sebep olabilir" diye konuştu.

Taşıma şekli de etkili

Ağır çantaların sadece omurgaya değil, diz, kalça ve ayak eklemlerine de yük bindirdiğini kaydeden Nar, "Çantalar bel hizasında taşınmalı, askılar çok gevşek bırakılmamalı. Çocuklar saat başı kısa egzersizlerle kaslarını gevşetmeli" uyarısında bulundu.

Op. Dr. Özgür Oktay Nar, velilere çocuklarının çanta ağırlığını düzenli kontrol etmeleri, gereksiz eşyaları çantadan çıkarmaları ve omurga sağlığını koruyacak alışkanlıklar kazandırmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. - BURSA

13:32
