"Ağır hasarlı bina orta hasarlıya döndü" iddiası - Son Dakika
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"Ağır hasarlı bina orta hasarlıya döndü" iddiası

05.03.2023 23:13

"Ağır hasarlı bina orta hasarlıya döndü" iddiası 'Ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle mühürlenen binanın sistemde bir süre sonra 'orta hasarlı' olarak göründüğünü söyleyen vatandaşlar, konuyu yargıya taşıdı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oturdukları 10 katlı apartmanın depremler sonrası ağır...

"Ağır hasarlı bina orta hasarlıya döndü" iddiası'Ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle mühürlenen binanın sistemde bir süre sonra 'orta hasarlı' olarak göründüğünü söyleyen vatandaşlar, konuyu yargıya taşıdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde oturdukları 10 katlı apartmanın depremler sonrası ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle mühürlendiğini söyleyen bina sakinleri, bir müddet sonra binanın sistemde 'orta hasarlı' görüldüğünü ileri sürdü. Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 411 vatandaş hayatını kaybederken, binlerce yapı için acil yıkım kararı verildi. Ekipler, yapıların denetimini sürdürürken, iddiaya göre Bağlar ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarında bulunan 30 daireden oluşan 10 katlı Kılıç-5 Apartmanı için ağır hasarlı raporu verildi. Mühürlenen binanın sakinleri ise farklı yerlere yerleşti. Sistemde apartmanın bir müddet sonra 'orta hasarlı' gözüktüğünü ileri süren bina sakinleri, adli süreç başlattı.Bina sakini Remzi Özdağ, depremden sonra binayı mühendislerin kontrol ettiğini, binada çatlak kolonlar olduğunu, 'oturulamaz, ağır hasarlı' raporu verildiğini söyledi. Özdağ, kolon ve kirişlerinde çatlaklar olduğunu anlattığı binanın bir müddet sonra sistemde 'orta hasarlı' olarak gözüktüğünü ve konuyu yargıya taşıdıklarını anlattı.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Ağır hasarlı bina orta hasarlıya döndü' iddiası - Son Dakika

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