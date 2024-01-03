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Ağır hasarlı binanın yıkımında hasarsız bina zarar gördü - Son Dakika
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Ağır hasarlı binanın yıkımında hasarsız bina zarar gördü

Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yanında bulunan hasarsız bina zarar gördü. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Olgunlar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bina iş makineleri yardımıyla yıkılmaya başlandı ve yıkım sırasında iş makinesi, hemen yanında bulunan sağlam binaya da zarar verdi.

Ağır hasarlı binanın yıkımında hasarsız bina zarar gördü
03.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:28
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Ağır hasarlı binanın yıkımında hasarsız bina zarar gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Olgunlar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bina iş makineleri yardımı ile yıkılmaya başladı. Yıkım sırasında iş makinesi, hemen yanda bulunan sağlam binaya da zarar verdi. Binada hasar oluştu.

Kaynak: İHA
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