Ağır hasarlı binanın yıkımında hasarsız bina zarar gördü

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan hasarsız bina zarar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Olgunlar Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı bina iş makineleri yardımı ile yıkılmaya başladı. Yıkım sırasında iş makinesi, hemen yanda bulunan sağlam binaya da zarar verdi. Binada hasar oluştu.