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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Yeni Müdür Atandı - Son Dakika
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Yeni Müdür Atandı

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne getirildi. Vali Mustafa Koç tarafından kabul edilen Baki, yeni görevinde başarılar diledi. Ayrıca, Ticaret İl Müdürü Mustafa Yıldırım ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun da Vali Koç'u ziyaret ederek yeni görevlerine başladılar.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Yeni Müdür Atandı
26.12.2023 - 16:24,  Güncelleme: 16:25
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki getirildi. Baki, yeni görevine başlamak üzere Ağrı'ya geldi ve Vali Mustafa Koç ile bir araya geldi.

Vali Koç, makamında kabul ettiği Baki'ye yeni görevinde başarılar diledi. Baki de Vali Koç'a teşekkür ederek, Ağrı halkına en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağını söyledi.

Baki, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçerek, görevi Semra Birdal Ergün'den devraldı. Baki, burada personelle tanıştı ve kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, Ticaret İl Müdürü olarak atanan Mustafa Yıldırım ve İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanan Fehim Altun da Vali Koç'u ziyaret etti. Vali Koç, Yıldırım ve Altun'a yeni görevlerinde başarılar diledi. Yıldırım ve Altun, daha sonra kurumlarına giderek yeni görevlerine başladı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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