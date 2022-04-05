Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti

05.04.2022 09:39
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u ziyaret etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, bilimsel çalışmalarıyla akademik başarı düzeyini hergeçen gün daha üst sıralara taşıyan üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetlerle Ağrı'nın daha iyi noktaya ulaşmasına olumlu katkı sağladığını belirtti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ziyarette Ağrı Belediyesi ile ortaklaşa yürütülmesi planlanan projelerin yanı sıra eğitim döneminde üniversite öğrencilerinin hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi adına yapılabileceklerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi. - AĞRI

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti

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Savcı Sayan, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'u ziyaret etti - Son Dakika


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