Ağrı\'da 100 Yıllık Kadın Ayakkabısı Keşfedildi

Ağrı'da eski bir sandıkta bulunan yaklaşık 100 yıllık kadın ayakkabısı, nostalji meraklılarının ilgisini çekti.
Ağrı'da eski bir sandık içerisinde bulunan kahverengi bağcıklı kadın ayakkabısı dikkat çekti. Süet ve deri detayları bulunan ayakkabının yaklaşık 1930'lu yıllardan kaldığı değerlendiriliyor.
Yıllara rağmen orijinal yapısını koruyan ayakkabı, dönemin giyim tarzı ve el işçiliğini yansıtıyor. Uzun süre özenle muhafaza edildiği belirtilen ayakkabı, görenleri geçmişe götürdü. - AĞRI
