Ağrı'da 11 Yılda 5 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
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Ağrı'da 11 Yılda 5 Milyar TL Yatırım

Ağrı\'da 11 Yılda 5 Milyar TL Yatırım

Ağrı'da 2013'ten beri yapılan yatırımlar şehirde altyapıyı güçlendirdi, enerji verimliliği sağlandı.

12.04.2025 14:05
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Ağrı'da son 11 yılda gerçekleştirilen yatırımlar, şehri önemli bir noktaya getirdi. 2013 yılından itibaren toplamda 4 milyar 949 milyon TL değerinde yatırım yapılırken, bu yatırımlar özellikle şebeke altyapısı, bakım ve teknoloji alanlarında yoğunlaştı.

Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç, yapılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erkoç: "Ağrı, son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşadı. 2013'ten bugüne kadar yapılan yatırımlar, şehrimizin altyapısını güçlendirdi ve ekonomik anlamda önemli bir ivme kazandırdı. Özellikle teknoloji ve altyapı projeleri, şehrimizin geleceği için çok büyük önem taşıyor. PLC teknolojisi gibi yenilikçi çözümlerle, kayıp-kaçak oranını ciddi şekilde azaltarak hem halkımızın hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sağladık." dedi.

PLC ile büyük bir başarı ilde etti.

Elektrik kayıp ve kaçaklarını azaltmaya yönelik yapılan projelerden biri olan PLC (Power Line Communication) teknolojisi ile önemli bir başarı sağlandığını belirten Erkoç: "Kaçağı önlemek için yaptığımız yatırımlardan biri olan PLC teknolojisi ile büyük başarı elde ettik. Enerji şebekesinin daha verimli çalışmasını sağlarken, kayıp ve kaçak oranlarını ciddi oranda düşürdük. Bu sayede, hem yerel halkın daha düzenli ve güvenli enerji kullanımı sağlamış hem de enerji verimliliğini artırmış olduk." ifadelerini kullandı.

Daha aydınlık bir ağrı

Ağrı'da aydınlatma yatırımları da dikkat çeken projeler arasında yer alıyor. Yapılan yatırımlarla, sokaklarda ve cadde ışıklandırmalarında büyük bir iyileşme sağlandı. Bu yenilik, şehrin gece güvenliğini artırmanın yanı sıra estetik açıdan da kente önemli bir katkı sağladı. Her geçen yıl daha modern aydınlatma sistemleriyle güçlendirilen şehir, daha güvenli ve ulaşılabilir bir hale geldi.

Aydınlatma ile ilgili Erkoç: "Bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptık. Pırıl pırıl aydınlık bir şehir ile karşınızdayız. Hedefimiz yanmayan tek bir aydınlatmanın kalmaması, enerji kesintisini engellemek, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmak" diye konuştu.

Arıza giderme süresinde önemli iyileşme

Ağrı'daki yatırımların önemli bir kısmı da enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik oldu. Tüketicilerin yaşam kalitesini artırmaya devam eden Aras Elektrik, arıza giderme süresinde ciddi oranda bir iyileşme sağladı. Yapılan teknolojik yenilikler sayesinde, arıza tespit ve giderme süreleri önemli ölçüde kısaldı. Bu sayede tüketicilere daha hızlı ve etkin bir hizmet sunuluyor.

Aras Elektrik, arıza müdahale sürelerini minimize ederek, elektrik kesintilerinin vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemesini engellemeyi hedefliyor. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahaleleri, tüketici memnuniyetinde de büyük bir artışa katkı sağladı. Bu başarı, Aras Elektrik'in bölgedeki hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirme ve tüketicilere kesintisiz enerji sağlama taahhüdünün bir göstergesi olarak öne çıkıyor. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da 11 Yılda 5 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

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