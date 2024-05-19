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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ağrı'da coşkulu törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Abide meydanındaki Atatürk anıtına çelenk konulması ile başladı. Düzenlenen çelenk sunma töreninde Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, gençlerle beraber Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunması sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Din şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin özgürlük, bağımsızlık ve var olma mücadelesini simgeleyen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı yine büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının Samsun'da başlattığı ve oradan bütün ülkeye yayılan kutlu mücadele, milletimizin sönmek üzere olan umutlarını canlandırmış, 7'den 70'e herkesin kenetlendiği ve birlikte hareket ettiği sürece hız kazandırmıştır.

19 Mayıs, bu ülkeyi ele geçirmek isteyenlere, milletimize pranga vurmaya kalkışanlara karşı bir direniştir. "

"19 Mayıs etkinlikleri kortej yürüyüşü ile devam etti"

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, gençlerin 150 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'yla Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürümesiyle başladı. Yürüyüşün ardından caddede gençler tarafından kurulan standlar protokol üyeleri tarafından tek tek ziyaret edildi.

Törene Ağrı Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI