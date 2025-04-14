2025 Aile Yılı Çalıştayı Ağrı'da Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

2025 Aile Yılı Çalıştayı Ağrı'da Düzenlendi

2025 Aile Yılı Çalıştayı Ağrı\'da Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi dolayısıyla, Ağrı'da "Aile Çalıştayı" açılış programı gerçekleştirildi.

14.04.2025 13:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi dolayısıyla, Ağrı'da "Aile Çalıştayı" açılış programı gerçekleştirildi.

Ağrı'da valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç, ailenin bireyin kimliğinin şekillendiği, temel değerlerin kazanıldığı ve toplumun temel yapı taşı olduğunu vurguladı. Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin artırılması ve toplumsal dayanışmanın pekiştirilmesinin çalıştayın temel hedefleri arasında yer aldığını belirten Vali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal huzur ve refahın sürdürülebilirliği, güçlü ve sağlıklı aile yapılarıyla mümkündür. Ortak akıl çerçevesinde aile yapımızı nasıl daha sağlam temellere oturtabileceğimizi birlikte değerlendireceğiz. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak raporun, aile politikalarımızın şekillenmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Program doğrultusunda gün boyunca çeşitli başlıklar altında oturumlar gerçekleştirilecek. Aile içi iletişim, ebeveynlik becerileri, sosyal destek mekanizmaları ve yerel düzeyde aileyi güçlendirmeye yönelik politika önerilerinin yanı sıra; çalıştayda küresel riskler ve demografik dönüşüm karşısında ailenin korunması, ailelerin refah düzeyinin yükseltilmesi, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması gibi konular da ele alınacak.

Ayrıca dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi, aileye duyarlı çevre politikaları geliştirilmesi ve ailelerin afet ve acil durumlara karşı dayanıklılığının artırılması gibi güncel ve stratejik başlıklar da çalıştayın gündeminde yer alıyor.

Katılımcıların katkılarıyla şekillenecek olan çalıştay sonunda hazırlanacak kapsamlı raporun, Türkiye genelinde uygulanacak aile politikalarına ışık tutması ve yeni yol haritalarının oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 Aile Yılı Çalıştayı Ağrı'da Düzenlendi - Son Dakika

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