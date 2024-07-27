Ağrı'da Aşure-i Nuh Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da Aşure-i Nuh Etkinliği Düzenlendi

Ağrı Valiliği öncülüğünde düzenlenen Aşure-i Nuh etkinliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğubeyazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirildi. İlçe protokolünün yaklaşık 1000 kişiye aşure ikram etmesiyle başlayan etkinliğe, ilçe kaymakamı, ticaret odası başkanı, jandarma komutanı, il müftüsü ve vatandaşlar katıldı. Aşurenin Ağrı'ya özgü olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, patent başvurusuyla Aşure-i Nuh'un bu topraklarda tescillenmesini hedeflediklerini ifade etti.

27.07.2024 09:52
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Ağrı Valiliği öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğubeyazıt Ticaret ve sanayi Odası Başkanlığı işbirliği ile, bu sene 2'incisi düzenlenen Aşure-i Nuh etkinliği yapıldı.

Program, cuma namazı sonrası ilçe protokolünün düzenlenen stantta yaklaşık 1000 kişiye aşure ikram etmesiyle başladı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen Türk Patent Enstitüsüne Coğrafi İşaret İçin Başvurusu Yapılan Aşure-i Nuh etkinliğine, Ağrı İl Kültür Turizm Müdürü Fehim Altun'un yanı sıra, İlçe Kaymakamı Murat Ekinci, Doğubayazıt Ticaret Odası Başkanı Cemal Can, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Başara, Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, ilçe kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün düzenlediği bu etkinlik, ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı ve büyük ilgi gördü.

Aşurenin Ağrı'ya özgü olduğunu Nuh'un ilk yemeğinin bu topraklarda Aşure-i Nuh yemeği olarak tescilini almak istediğini söyleyen Ağrı Kültür ve Turizm İl Müdürü Fehim Altun, "Geçen yıl bir patent çalışmamız oldu. Bu patent çalışmamızda özellikle kutsal kitaplarda geçen Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'na gelmesi ve orada karaya oturduktan sonra ilk yemeğinin bu topraklarda bu bereketli toprakta yaptığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla geçen yıl yine Doğubayazıt Ticaret Odamızın katkılarıyla ilk Aşure-i Nuh etkinliğimizi gerçekleştirdik. Şuan süreç devam ediyor inşallah sona doğru yaklaştık, Şuan 2'incisini yaptığımız Aşure-i Nuh etkinliği ile biz patentimizi alarak aşurenin Ağrı'ya özgü olduğunu Nuh'un ilk yemeğinin bu güzel topraklarda Aşure-i Nuh yemeği olarak biz tescilini almak istiyoruz. Bugünkü etkinliğimizde Cuma namazından sonra yaklaşık 1000 kişiye aşure yemeği dağıttık. Şu an cuma namazından sonra yaklaşık 1000 tane yerli, yabancı, turist, vatandaş ve protokol üyelerimize bu aşure yemeğimizi dağıttık. Artık bugünden itibaren tescilimizi de bekliyoruz ve Aşure-i Nuh'un Ağrı'ya özgü bir tatlı veya yemek çeşidi olduğunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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