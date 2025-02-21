Ağrı'da düzenlenen halk konserinde vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.
Ağrı Valiliği'nin ve organizatörlerin katkılarıyla düzenlenen halk konseri büyük ilgi gördü. Gecede illüzyon gösterisi izleyicileri etkilerken, Kafkas danslarıyla sahneye çıkan ekipler ise performanslarıyla büyük alkış aldı. Konserin sonunda vatandaşlar birlikte halaylar çekerek coşkuyu doruğa çıkardı. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Ağrı'da Coşkulu Halk Konseri - Son Dakika
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