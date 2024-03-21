Ağrı'da hayvanlar çöken çatının altında kaldı
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Esnemez Köyünde bir ahırın çökmesine neden oldu. 3 at, çöken ahırın altında kaldı.
Olay, sabah 9 sıralarında Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün başlayan ve gece boyunca etkisini devam eden yoğun kar yağışının neden olduğu ağırlık, ahırın damını çökertti.
Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine Doğubayazıt Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler İş makinası kullanıp çöken ahırın altında kalan 3 atı kurtararak sahibine teslim etti.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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