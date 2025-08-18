Ağrı'da Hibeli Fide Desteğiyle Verimli Bostan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ağrı'da Hibeli Fide Desteğiyle Verimli Bostan

Ağrı\'da Hibeli Fide Desteğiyle Verimli Bostan
18.08.2025 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harun Yontar, yüzde 75 hibeli fide desteğiyle Ozanlar köyünde çeşitli ürünler yetiştiriyor.

Ağrı'nın Ozanlar köyünde yaşayan Harun Yontar, yüzde 75 hibeli fide desteğiyle kurduğu bostanında domatesten mısıra, patlıcandan ayçiçeğine uzanan renkli ürünleriyle göz dolduruyor.

Ağrı'nın Ozanlar köyünde, dört yıldır çiftçilik yapan Harun Yontar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nden aldığı yüzde 75 hibeli fide desteğiyle bostan kurdu. 13 dekar alana yayılan bahçesinde Yontar; domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin yanı sıra kavun, karpuz, kabak, mısır, fasulye, ayçiçeği ve pancar da yetiştiriyor. Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin düzenli kontrolleri ve yönlendirmeleriyle ürünlerini doğal gübreyle yetiştiren Yontar'ın bostanı, çeşitlilik ve verimlilik açısından bölgeye örnek teşkil ediyor. Bahçe, aynı zamanda hobi alanı gibi de işlediği için müşteriler ürünleri kendileri toplayıp ödemelerini yapabiliyor.

"Yerinde yapılan bu üretimle ciddi bir verim elde ediliyor"

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanan sebze fidesi projeleri kapsamında, 2024 yılında 50 dekar alanda 500 üreticiye yaklaşık 100 bin fide dağıtıldığını, 2025'te ise 75 dekar alanda 175 bin fide dağıtıldığını ve projeye patlıcanın da dahil edildiğini belirterek, "2024 ve 2025 yıllarında Bakanlığımız, tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla sebze fidesi projeleri uyguladı. 2024 yılında 50 dekar alanda 500 üreticiye yaklaşık 100 bin fide dağıtıldı. 2025'te proje bütçesini 1,5 milyon TL'ye çıkararak 75 dekar alanda 175 bin fide dağıtımı gerçekleştirdik. Patlıcan da projeye dahil edildi. Bu sayede üreticilerimizin gelirini artırmayı ve tüketicilerin sebzeyi daha uygun fiyata almasını hedefliyoruz. 2025 yılı için üreticilere dağıtılan fidelerin ortalama verim beklentileri domateste dekara 3 bin kilo, salatalıkta 800 kilo, patlıcanda bin 400 kilo ve biberde 4 bin kilo olarak hesaplandı. Şu an bulunduğumuz işletmede çiftçimiz 13 dekar alanda sebze üretimi yapıyor. Bakanlığımız tarafından verilen domates, biber, salatalık ve patlıcan fidelerinin yanında, kendi imkanlarıyla kavun, karpuz, kabak, mısır ve fasulye ekimi de gerçekleştirmiş. Yerinde yapılan bu üretimle ciddi bir verim elde edilmekte. Bizler de sahada kontrollerimizi yapıyor, fidelerin verimini ve üreticilerin memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Fideler sayesinde ürünlerim çok daha kaliteli ve verimli oluyor"

Çiftçi Harun Yontar ise, proje destekleri sayesinde sadece verimlilik değil, aynı zamanda ürün çeşitliliğinin de arttığını söyleyerek, "Yaklaşık dört yıldır çiftçilik yapıyorum. Önceden bostan işine girmemiştim, son iki yıldır Tarım Bakanlığı'nın verdiği fidelerle domates, biber, patlıcan ve salatalık üretiyorum. Fideler sayesinde ürünlerim çok daha kaliteli ve verimli oluyor. Bahçem aynı zamanda hobi bahçesi gibi, müşteriler ürünleri kendileri topluyor ve ödeme yapıyor. Bu yıl ilk kez patlıcan denedik ve çok güzel sonuç aldık. Damlamalı sulama sistemi için başvurmayı planlıyorum, müdür bey bunun verimi artıracağını söyledi" şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da Hibeli Fide Desteğiyle Verimli Bostan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı
Dev holdingde baba-oğul kavgası Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı
26 yıldır dinmeyen acı Marmara Depremi’nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı 26 yıldır dinmeyen acı! Marmara Depremi'nin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
AVM’de mağaza mağaza gezdi, iç çamaşırına kadar çaldı AVM'de mağaza mağaza gezdi, iç çamaşırına kadar çaldı
İstanbul’un dev AVM’si krizde Dükkanların büyük bölümü boşaldı İstanbul'un dev AVM'si krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı

07:34
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 08:29:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Hibeli Fide Desteğiyle Verimli Bostan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.