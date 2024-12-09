Ağrı'da İki Aile Arasındaki Husumet Barış Toplantısı ile Sona Erdi - Son Dakika
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Ağrı'da İki Aile Arasındaki Husumet Barış Toplantısı ile Sona Erdi

Ağrı\'da İki Aile Arasındaki Husumet Barış Toplantısı ile Sona Erdi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın katılımıyla düzenlenen barış toplantısı, aralarında husumet bulunan iki ailenin uzlaşmasını sağladı. Savcı Sayan, barış sürecinde aktif rol oynayarak toplumda huzur ve dayanışma vurgusu yaptı.

09.12.2024 10:41  Güncelleme: 10:42
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, Belediye Başkanı Fevzi Sayan ve Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'nın da katıldığı barış toplantısıyla son buldu.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak ilçesinde iki aile arasında uzun süredir devam eden husumetin sona ermesi için düzenlenen barış toplantısında öncülük etti. Belediye Başkanı Fevzi Sayan ile birlikte süreci yöneten Savcı Sayan, barış ortamını sağlamak için aktif bir rol üstlendi.

Barış toplantısının ardından açıklama yapan Savcı Sayan, sürecin olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Elhamdülillah, bugün Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Tutak Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Sayan ile birlikte iki ailenin barışması için düzenlenen toplantıya şahitlik ettik. Bu süreçte gösterdikleri sağduyu, olgunluk ve uzlaşı ruhu için her iki aileye de gönülden teşekkür ediyorum. Barış, kardeşlik ve birlik duygularının kazanması hepimizi sevindirdi. İnşallah bu tür kavgalar tamamen son bulur, toplumumuz da huzur ve dayanışma daim olur. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Savcı Sayan'ın, süreç boyunca gösterdiği liderlik ve barışa yaptığı katkılar, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı. Toplantıda, Savcı Sayan'ın iki aileyi bir araya getirmek için gösterdiği çaba dikkat çekti. Sürecin başından sonuna kadar ailelerin arasındaki diyaloğun kurulmasında ve barışın sağlanmasında aktif bir rol oynayan Sayan, toplumsal barışın önemine vurgu yaptı. Kanaat önderleri ve yerel yöneticiler de Sayan'ın liderliği sayesinde uzlaşmanın kolaylaştığını belirtti.

Barış toplantısı, dua ve barış yemeğiyle sona erdi. Savcı Sayan'ın bu barış girişimindeki rolü, bölge halkı için örnek teşkil etti ve Ağrı'nın barış, kardeşlik ve birlik duygularıyla anılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı'da İki Aile Arasındaki Husumet Barış Toplantısı ile Sona Erdi - Son Dakika

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