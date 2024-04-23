Ağrı'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Ağrı\'da Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel öğretmenler arası futbol turnuvası büyük bir coşkuyla başladı. 45 takımın ve yaklaşık 550 öğretmenin katıldığı turnuva, centilmenlik ve fair-play ruhuyla kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Turnuvanın açılış maçında Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in başlama vuruşuyla başlayan karşılaşmada Özel Eğitim Uygulama Merkezi, rakibini 7-4 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Turnuvanın amacının öğretmenler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmenin yanı sıra, sportif ruhu da geliştirmeye katkı sağlamak olduğunu belirten Kökrek, turnuvanın öğretmenlerin stresten uzaklaşarak eğlenmelerine ve keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıdığını ifade etti.

23.04.2024 21:51
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geleneksel öğretmenler arası futbol turnuvası büyük bir coşkuyla başladı. 45 takımın ve yaklaşık 550 öğretmenin katıldığı turnuva, centilmenlik ve fair-play ruhuyla kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

Turnuvanın açılış maçında Özel Eğitim Uygulama Merkezi ile Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in başlama vuruşuyla başlayan karşılaşmada Özel Eğitim Uygulama Merkezi, rakibini 7-4 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Maçın ardından Özel Eğitim Uygulama Merkezi Takımı'nı tebrik eden Kökrek, turnuvanın öğretmenler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmenin yanı sıra, sportif ruhu da geliştirmeye katkı sağlayacağını söyledi. Kökrek, "Bu turnuva, öğretmenlerimizin günlük hayatın stresinden uzaklaşarak eğlenmelerine ve keyifli vakit geçirmelerine de imkan tanıyor" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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