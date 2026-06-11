Ağrı'da Yaşamını Yitiren Öğretmen Irmak Ayşe Koparan, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da Yaşamını Yitiren Öğretmen Irmak Ayşe Koparan, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

11.06.2026 15:34  Güncelleme: 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaparken evinde ölü bulunan ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan için İzmir'in Torbalı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Koparan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mobbing iddialarıyla okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

(İZMİR) - Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yaptığı sırada yaşamını yitiren ana sınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan için İzmir'in Torbalı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Koparan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ağrı'da 7 Haziran'da yaşadığı evde ölü bulunan 24 yaşındaki Koparan için Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamit Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Koparan'ın annesi Sultan Kocabıyık, babası Mustafa Koparan, kardeşleri; Raziye Türen, Rabia Bayraklı, yakınları, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sercan Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Helallik alınmasının ardından Koparan'ın naaşı, dualar eşliğinde Ayrancılar Yeni Mezarlığı'na götürülerek, toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesinde camiye getirilen Eğitim-Bir-Sen'e ait çelenk, Irmak Ayşe Koparan'ın bazı yakınlarının tepkisi üzerine cami avlusundan çıkarıldı. Daha sonra sendika temsilcilerince çelenk yeniden tören alanına getirildi.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan, 7 Haziran'da Abide Mahallesi Bey Sitesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu. Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada,  olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari inceleme yapılması amacıyla müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

Soruşturma sürerken, genç öğretmeni mobbinge maruz bıraktığı iddialarıyla gündeme gelen okul müdürü Melahat İleri görevden uzaklaştırıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirterek, "Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyet ile koordineli bir biçimde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Torbalı, Eğitim, Yerel, Hamur, İzmir, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'da Yaşamını Yitiren Öğretmen Irmak Ayşe Koparan, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı

15:59
A Milli Takım devleri geride bıraktı İşte dünyanın en değerli milli takımları
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:18
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 16:11:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Ağrı'da Yaşamını Yitiren Öğretmen Irmak Ayşe Koparan, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.