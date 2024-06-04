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Ağrı'da projelerin sergilendiği "Bilim Şenliği" yoğun ilgi gördü

AĞRI - Ağrı Doğa Koleji'nde düzenlenen Bilim Şenliği'nde çocuklar tarafından yapılan projelerin sergilendiği bilim fuarı yoğun ilgi gördü.

Ağrı Doğa Koleji'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bilim Şenliği, okul bahçesinde büyük bir coşku ve heyecanla yapıldı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve öğrenciler tarafından yapılan birçok eserin sergilendiği stantlar; öğrenciler, veliler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Birçok faydalı projenin sergilendiği bilim fuarında ise öğrenciler yaptıkları projelerin tanıtımını yaptı. Öğrenci ve veliler arasında yapılan oyunların ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Etkinlikte öğrenciler tarafından Gazze'ye yardım amacıyla hayır panayırı da kuruldu.

Programda konuşan Okul Müdürü Engiz Eskin, bilim şenliklerinin öğrenmeye istekli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını belirterek, "Yıl boyunca öğretmenlerimizin danışmanlığında, öğrencilerimizin hazırlamış oldukları bilimsel, sosyal, sportif ve daha birçok alanda çalışmalar bulunmaktadır. Bilim şenlikleri öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile farklılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının amacı da bu tür çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır" ifadelerine yer verdi.