Ağrı Dağı eteklerindeki doğal yaşam dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Ağrı Dağı eteklerindeki doğal yaşam dron ile görüntülendi

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Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki doğal yaşam, dron ile havadan görüntülendi. Park, çeşitli kuş türlerine yaşam alanı sunarken, sürüngen, kemirgen ve memelilere de ev sahipliği yapıyor.

16.04.2024 18:08
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Ağrı Dağı eteklerindeki doğal yaşam böyle görüntülendi

IĞDIR - Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki doğal yaşam dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği gibi yaban hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Sulak alanlarıyla da çeşitli kuş türlerine yaşam alanı sunan Ağrı Dağı Milli Parkı; sürüngen, kemirgen ve memelilere de ev sahipliği yapıyor. Milli park, her mevsim birbirinden farklı hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Ağrı Dağı eteklerindeki doğal yaşam dron ile görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı Dağı eteklerindeki doğal yaşam dron ile görüntülendi - Son Dakika

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