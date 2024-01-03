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Ukraynalı dağcı Ağrı Dağı'nda düşerek yaralandı, Türklere teşekkür etti - Son Dakika
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Ukraynalı dağcı Ağrı Dağı'nda düşerek yaralandı, Türklere teşekkür etti

Ağrı Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan Ukraynalı dağcı, tedavi sürecinde kendisine yardım eden Türklere teşekkür etti. Danil Odynets, hastaneden çektiği videoyla Türklere minnettarlığını dile getirdi ve tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Ukraynalı dağcı Ağrı Dağı\'nda düşerek yaralandı, Türklere teşekkür etti
03.01.2024 - 18:01,
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Ağrı Dağı'na tırmanırken düşerek yaralanan Ukraynalı dağcı, kendisine yardım eden Türklere teşekkür etti.

Ağrı Dağı'na 2024 yılının ilk tırmanışını 4500 rakımda gerçekleştiren yerli ve yabancı dağcılardan oluşan grupta yer alan Ukraynalı dağcı Danil Odynets, tırmanış sırasında dengesini kaybedip kayalıklara düşmüştü. Ekipler tarafından hastaneye götürülen ve tedavi altına alınan Danil Odynets, hastaneden çektiği video ile Türklere teşekkürlerini iletti. Danil Odynets, tedavisinin hala devam ettiğini ifade ederek, "1 Ocak'ta Ağrı Dağı'na tırmanmayı denedim. Ne olduğunu anlamadan bir kaza geçirdim. Türk insanları bana yardım etti ve beni hastaneye götürdü. Bana hemen tedavi uyguladılar ve şu an hala hastanede tedavi görüyorum. Şimdi daha iyi hissediyorum ve umarım daha iyi olurum. Türklere minnettarım çünkü kazadan sonra herkes benim yanımda oldu, bana destek oldu. Ayrıca bana yardım eden Türk rehberlere ilk tırmanışımdan kazaya kadar yanımda oldukları için teşekkür ederim. Bana iyi davranan ve beni tedavi eden hastaneye de teşekkür ederim. Umarım her şey iyi olur" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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