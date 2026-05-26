Ağrı Dağı'nda Bahar Güzellikleri

26.05.2026 09:24
Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde baharın yeşil örtüsü ve çiçekler doğaseverleri cezbediyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan tarla ve bahçeler, baharın gelişiyle birlikte yeşil örtü ve rengarenk çiçeklerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Iğdır'da havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlanırken, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı zirvesindeki kar örtüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dağın eteklerinde bulunan tarla ve bahçelerde açan gelincik ve sarı çiçekler ise eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Melekli Beldesi yakınlarında, "İrem Bağları" olarak bilinen bölgede baharın etkisini göstermesiyle birlikte yonca tarlaları gelinciklerle kaplandı. Ağrı Dağı'nın yaklaşık 3 bin 200 metresinden zirvesine kadar uzanan karla kaplı görüntüsü ile yeşilin buluşması ortaya seyirlik görüntüler çıkardı.

Iğdır ve çevre illerden gelen vatandaşlar bölgeye yoğun ilgi gösterirken, yöresel kıyafetler giyen ziyaretçiler gelincik tarlalarında fotoğraf çektirerek doğanın tadını çıkarıyor.

Bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunları, yağışların ardından Iğdır'ın tamamen yeşile büründüğünü belirterek, "Gelincikler, yeşillikler ve çiçekler insanı huzurlandırıyor. Ağrı Dağı'nın güzelliğini görmek için İrem Bağları ve Kervansaray köyüne geliyoruz. Burada doğanın keyfini çıkarıp fotoğraf çekiyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

