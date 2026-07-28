Ağrı Dağı'nda Sıcak Hava Balonu Turları Başlıyor - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Sıcak Hava Balonu Turları Başlıyor

Ağrı Dağı\'nda Sıcak Hava Balonu Turları Başlıyor
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Doğubayazıt'ta terörden arındırılan bölgede sıcak hava balonu turları turizmi canlandıracak.

Terörden arındırılan Ağrı Dağı bölgesinde turizmde yeni bir dönem başlıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün onayıyla hayata geçirilecek sıcak hava balonu turları sayesinde ziyaretçiler, Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'nı aynı anda kuşbakışı izleme fırsatı bulacak. Projenin bölge turizmine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, sıcak hava balonu turizmi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) onay aldı. Ağrı Valiliği himayesi ve koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ilçenin sıcak hava balonu uçuşlarına uygun olduğu onaylandı. Yaklaşık dört ay süren çalışmalar kapsamında SHGM'ye yapılan başvurunun ardından bölgede teknik incelemeler gerçekleştirildi. İlk değerlendirmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından özel bir firma tarafından üç gün boyunca deneme uçuşları yapıldı. Hazırlanan teknik raporun SHGM'ye sunulmasının ardından Doğubayazıt, sıcak hava balonu uçuşlarına uygun alan olarak resmen onay aldı.

Sıcak hava balonu turlarıyla ziyaretçiler, Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'nı aynı anda kuşbakışı izleme imkanı bulacak. Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini farklı bir perspektiften sunacak projenin yerli ve yabancı turist sayısının artırılmasına ve bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SERKA Ağrı Koordinatörü Gökhan Özince, Doğubayazıt'ın sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çekerek, özellikle Ağrı Dağı'nın 2021 yılında yeniden tırmanışa açılmasının ardından bölgedeki turizm çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Daha önce Ağrı Dağı zirvesinden gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşuyla Türkiye ve Avrupa rekoruna imza attıklarını belirten Özince, geçen yıl ise paramotor sporcularının bölgede uçuşlar gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bu yıl sıcak hava balonu projesine odaklandıklarını ifade eden Özince, "Yaklaşık dört ay süren bir çalışma yürüttük. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurumuzu yaptık. Kurum bölgede incelemelerde bulundu. Ardından özel bir firma tarafından üç gün boyunca deneme uçuşları gerçekleştirildi. Hazırlanan raporun değerlendirilmesi sonucunda bölgenin sıcak hava balonu uçuşlarına uygun olduğu onaylandı" dedi.

Balon turizminin Doğubayazıt'a önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Özince, "Balon yükseldiğinde bir tarafta Ağrı Dağı, diğer tarafta ise İshak Paşa Sarayı görülebilecek. Tarihi, kültürel ve inanç turizmi açısından büyük öneme sahip bu iki değerin aynı noktadan izlenebilmesi ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak. Bunun ilimiz için gelir getirici yeni bir turizm modeli olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgenin güvenlik açısından da önemli bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Özince, "Geçmişte Doğubayazıt terör olaylarıyla anılan bir bölgeydi. Ancak son yıllarda yürütülen çalışmalarla Ağrı Dağı çevresi terörden tamamen arındırıldı. Artık bölgemizin sadece turizmiyle anılmasını istiyoruz. Bu doğrultuda tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Güvenlik, Ekonomi, Kültür, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Dağı'nda Sıcak Hava Balonu Turları Başlıyor - Son Dakika

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