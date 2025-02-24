Ağrı'daki Çocukların Oyuncak Hayalleri Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Yerel

Ağrı'daki Çocukların Oyuncak Hayalleri Gerçekleşiyor

Ağrı\'daki Çocukların Oyuncak Hayalleri Gerçekleşiyor

İbrahim Çeçen Vakfı'nın 'Mutluluk Harekatı' projesi, binlerce çocuğun hayalindeki oyuncakları sağlıyor.

24.02.2025 10:38
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İbrahim Çeçen Vakfı tarafından hayata geçirilen "Mutluluk Harekatı" projesi, Ağrı'daki çocukların oyuncak hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından hayata geçirilen "Mutluluk Harekatı" projesi ile binlerce çocuk hayallerindeki oyuncaklara kavuşmaya devam ediyor. Bu yılda çocukların hayallerini gerçekleştirmek isteyen gönüllüler, çocukların hayallerindeki oyuncakları önceden öğrenerek kolları sıvadı. Her bir çocuğun oyuncağını renklerine kadar gerçekleştirmeye çalışan gönüllülerin aldığı hediyeler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Hani Baba Anaokulu ve İlkadım Anadokulu öğrencilerine ulaştırıldı. Hayallerindeki oyuncakları karşısında gören çocuklar büyük bir sevinç yaşadı. İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yürütülen proje, bugüne kadar 5 binden fazla çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Projeye 14 bin gönüllü katkı sağlarken, çocukların oyuncak talepleri çok çeşitli oldu. Bazı çocuklar uçan helikopter isterken, bazıları ise gülen bebek veya dron gibi oyuncaklar talep etti.

IC Vakfı Genel Müdürü Dr. Meral Dinçer de yaptığı konuşmada, çocukların hayallerini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, bu tür projelerle sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Mutluluk Harekatı projesi ile İbrahim Çeçen Vakfı olarak, IC Holding çalışanlarımız tarafından birçok hediye aldık. Bu proje çerçevesinde özellikle Ağrı'nın köylerine gelip burada okuyan ilkokul ve anaokulu çocuklarına hayallerindeki oyuncakları getiriyoruz. Onların hangi oyuncakları istediklerini önceden öğreniyoruz ve hayallerindeki oyuncakları alıp getiriyoruz. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor ve IC Mutluluk Harekatı böylelikle yıllardır sürüyor. 5 binden fazla öğrenciye dokunduk. Önceden hayallerindeki oyuncakları soruyoruz, kimi diyor ki yeşil renkli traktörüm olsun. Kimi ağlayan değil gülen bebeğim olsun diyor. Renklerini bile söylüyorlar. Bizim şirket çalışanlarımız da bizzat bu oyuncakları bulup gönderiyorlar. Bu sene çok fazla dron isteyen oldu çok enteresan geldi bizlere. Farklı robotlar isteyenler var. Takla atan robot istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen ise, dezavantajlı bölgede yaşayan çocukların hayallerine kavuştuklarını görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek İbrahim Çeçen Vakfı'na teşekkür ettiğini söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Sivil Toplum, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'daki Çocukların Oyuncak Hayalleri Gerçekleşiyor - Son Dakika

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