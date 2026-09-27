Ağrı Doğubayazıt\'taki Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda tırlar uzun araç kuyruğu oluşturdu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin İran sınırındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşandı. Gümrük kapısında işlemler için bekleyen çok sayıda tır, yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Bölgede oluşan tır yoğunluğu sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.