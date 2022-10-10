Ağrı haberi! 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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Ağrı haberi! 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

10.10.2022 14:31

Gelen Ağrı haberlerine göre 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdıIĞDIR 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

IĞDIR 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve Türkiye'nin çatısı olarak anılan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Dün gündüz ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışı bugün bulutların tamamıyla çekilmesi ile zirveye yağan kar yağışı ortaya çıktı. Ağrı Dağı'nın zirvesini beyaza bürüyen kar yağışının ardından 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak bilinen Iğdır kent merkezinde de hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşandı. İlk karın düşmesi ile vatandaşlar kış hazırlıklarını da hızlandırdı. Ayrıca Ağrı Dağı'ndaki kar ve Iğdır'ın yeşilinin eklenmesi ile ortaya çıkan manzara da görenleri kendisine hayran bıraktı.

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Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Türkiye, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı haberi! 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı haberi! 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
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